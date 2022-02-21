В совхоз-комбинате «Заря» подвели итоги работы за 2021-й год

На отчетное собрание в зал Дома культуры в Михалковской Рудне пригласили 160 мужчин и женщин, которые трудятся в совхоз-комбинате «Заря». Перед активом предприятия с отчетным докладом выступила главный экономист. В цифрах и фактах – всё о том, как сработал флагман сельского хозяйства Мозырщины в 2021 году. Лучшие показатели – у мясо-молочного направления и в птицеводстве. На трех производственных площадках выращивают 54,5 тысячи голов свиней. В 2021-м реализовали 9,8 тыс. тонн свинины. На шести фермах содержится 8 тысяч голов крупного-рогатого скота, из них более 2 тысяч голов дойного стада. За прошлый год валовый надой молока по предприятию составил 19,3 тыс. тонн, удой на одну корову – 9217 кг, а среднесуточный привес – 939 граммов. По этим показателям «Заря» и Мозырский район – лучшие в области.

«Заря» — хозяйство широкого профиля. Наряду с животноводством и птицеводством, занимаются выращиванием зерновых колосовых, кукурузы, рапса, заготовкой кормов. Здесь до ста процентов поставленной задачи не дотянули, но кормовую базу для животноводческой деятельности заложили. На проблемных моментах в своей речи подробно остановился директор предприятия Олег Слинько. Говорили на собрании, в том числе, о кадровом потенциале и нехватке в отрасли хороших специалистов. Большие надежды возлагаются на «золотой фонд» предприятия – людей, которые трудятся на «Заря» от начала ее истории. Обсудили важность трудовой, технологической и производственной дисциплины, и даже здоровый образ жизни. Подвели итоги работы профсоюзной организации предприятия. И, конечно, чествовали лучших работников. От имени руководства района коллективу вручили благодарственное письмо. Передовикам – награды от райисполкома и от предприятия. Завершилось итоговое собрание на творческой ноте, поздравлением от артистов Дворца культуры нефтепереработчиков. Впереди – новый сельскохозяйственный год, который для некоторых подразделений «Зари» станет определяющим. Учитывая нюансы 2021-го, администрации предстоит работа над ошибками и достижение новых результатов. Ведь уже больше 25-лет именно этот совхоз-комбинат доказывает: сельское хозяйство может быть не только рентабельным, но и прибыльным.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ