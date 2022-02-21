Информационную встречу с активом работников культуры района провел заместитель министра культуры Республики Беларусь Саракач Сергей Александрович

Заместитель министра культуры Сергей Александрович Саракач в Мозырь прибыл на информационную встречу с творческими работниками. Вначале – знакомство с театром. Обновленный, после реконструкции, теперь это, пожалуй, это одно из самых красивых творческих мест Гомельщины. И первые впечатления – самые позитивные.

Как подчеркнул Сергей Александрович, искусство – тот самый культурный код нации. И именно от работников культуры зависит его сохранение. Беларусь накануне важного политического события – референдума по внесению поправок и дополнений в конституцию. Кстати, вопросам культуры в конституции нашей страны посвящены несколько статей.

Говорили на информационной встрече о социальных гарантиях, здравоохранении, образовании. Особое внимание — исторической памяти и роли молодежи в общественной жизни, сохранении и приумножение богатого культурного наследия Беларуси. Сможем ли мы это сделать? Все зависит от взвешенного и ответственного решение каждого из белорусов 27 февраля.