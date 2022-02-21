Мощь военной техники Союзного государства. Военно-патриотическая акция «Два государства – один народ, одна история» собрала в Наровле сотни людей

Залезть на танк, покататься на болотоходе, подержать в руках настоящее оружие. В Наровле прошла военно-патриотическая акция «Два государства – один народ, одна история». На площадке в микрорайоне «Новый» развернулась выставка российской военной техники, каждый желающий (в основном, это были дети) мог сделать памятное фото с винтовкой или автоматом. Белорусские пограничники порадовали многочисленных зрителей показательными выступлениями. Наибольший восторг вызвал дуэт профессионального кинолога и его четвероногой подопечной.

Для тех, кто больше интересуется творчеством, чем техникой, — концерт местных артистов. Среди наровлянцев совместная военно-патриотическая акция нашла живой отклик.

На долгую память местным жителям остались сотни ярких фотографий и не менее яркие эмоции.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ