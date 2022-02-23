23 февраля 2022 года в День защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь нотариусы Гомельского нотариального округа проведут благотворительную онлайн-акцию по бесплатной консультации граждан.

В благотворительной акции «Юристы – защитникам Отечества» примут участие нотариусы всех нотариальных контор и нотариальных бюро Гомельской области. В течение рабочего дня все желающие могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным. С целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные возможно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».