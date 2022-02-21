Фильм о жизни и творчестве Михаила Финберга покажут 26 февраля

Документалисты телеканала «Беларусь 3» к 75-летию профессора, народного артиста Беларуси Михаила Финберга представят фильм «Импровизация», сообщили БЕЛТА. Авторы нового документального фильма «Импровизация» вместе с близкими друзьями и коллегами, однокурсниками и учениками Михаила Финберга вспомнят ключевые этапы жизни мэтра белорусской музыки, полистают страницы школьного журнала 1954 года и прогуляются по улице, где находился родительский дом артиста. В телевизионных архивах отыщут уникальные записи времен работы в цирковом оркестре, упомянут первые телепрограммы, фестивали и гастроли заслуженного коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси, в котором маэстро жил, творил и впечатлял почти полжизни. Премьерный показ фильма «Импровизация» на телеканале «Беларусь 3» пройдет 26 февраля в 21.05. Сразу после него зрителей ждет телеверсия концерта-посвящения Михаилу Финбергу «Личность и оркестр» к 75-летию дирижера и 35-летию Национального академического концертного оркестра.