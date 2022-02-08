В середине февраля мозырские школьники уйдут на каникулы. Но недельный отдых – не для всех

Дополнительные зимние каникулы организуют в школах с 14 по 20 февраля. Отправятся на них ученики 1-2 классов. Такой отдых для этой категории учеников организовывается ежегодно: из-за того, что третья образовательная четверть – самая длинная в учебном году. Каникулы помогают предупредить утомляемость юных учеников. Учитывая запросы родителей, которым не с кем в дни дополнительных каникул оставить детей, в учреждениях образования сделают лагеря с дневным пребыванием.