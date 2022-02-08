Несмотря на проводимую профилактическую работу, мозыряне становятся жертвами интернет-мошенников

Неизвестный в мессенджере Вайбер завладел реквизитами банковской карты жительницы деревни Прудок. В итоге с ее счета было похищено 6 тысяч рублей. Также учительница одной из мозырских школ в ходе телефонного разговора с мошенником, который представился сотрудником банка, сообщила все свои конфиденциальные данные, тем самым лишилась 7 614 рублей. Таким же способом неизвестный преступник украл с банковской карты 55-летней мозырянки 5830 рублей. И это лишь некоторые факты. В реалии их гораздо больше. В Мозырском районном отделе милиции предупреждают, не стоит вступать по телефону или через мессенджеры ни в какие сомнительные диалоги с незнакомцами, которые всяческими способами пытаются выяснить реквизиты и пороли от банковских счетов. Это конфиденциальная информация, которую ни в коем случае нельзя никому сообщать ни под каким предлогом.