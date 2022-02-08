Для Мозыря по-прежнему актуальны преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. На наркорынке в лидерах химические психотропы – мефедрон и альфа ПВП

Сводка преступлений пестрит задержаниями курьеров наркомагазинов по продаже наркотиков. 45-летний безработный мозырянин , выполняя функции проверяющего, отправил своим работодателем отчет о закладке мефедрона вблизи психоневрологического диспансера весом чуть более грамма. 35-летний мужчина сам сделал закладку Альфа-ПВП на улице Заслонова. Еще один факт: 27 летний мозырянин заложил пакет с мефедроном в деревне Нагорные массой 1, 7. В РОВД напоминают, распространение наркотиков – это уголовно наказуемые преступления. Минимальное наказание за хранение – до 5 лет ограничения свободы, если речь идет о сбыте, то санкции гораздо жестче.