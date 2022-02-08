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Рубрика: Новости

В отношении 45-летнего мозырянина за хулиганство возбуждено уголовное дело

8 февраля 2022, 17:44

45-летний узнал о том, что его бывшая сожительница якобы обзавелась ухажером. Пришел к ней домой, чтобы лично высказать, кто она такая. Однако женщина его не впустила. Тогда он на двери баллончиком краски написал ругательство, которое, по его мнению, лучше всего характеризует бывшую. В итоге женщина обратилась в милицию. Сумма ущерба незначительная –50 рублей, однако еще возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. И это с учетом того, что у горе-художника непогашенная предыдущая судимость за демонстрацию интимных органов.

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