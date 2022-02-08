Забег «Хуткiя яры» пройдет в «Мозырских оврагах». Его приурочат ко Дню защитников Отечества

Очень сильные и очень смелые мужчины отметят День защитника Отчества необычным способом – во время забега «Хуткiя яры». Интересное, но не принципиальное, условие участия в соревновании атлетов – оголенный торс. Организаторы подчеркивают, такой внешний вид бегунов – только по личному желанию. Принять участие в забеге могут также девочки и женщины в возрасте от 16 лет и старше. Старт состоится 26 февраля от гребной базы на улице Советская. Маршрут забега проложен через заказник «Мозырские овраги». Наградой за смелость станут памятные медали.