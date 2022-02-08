Мозырский государственный медколледж приглашает будущих абитуриентов и их родителей на Дни открытых дверей

В 2022/2023 году прием абитуриентов в Мозырский государственный медицинский колледж проводится по среднему баллу аттестата. На выбор предлагают три специальности – лечебное дело (квалификация фельдшер-акушер, помощник врача по амбулаторно-поликлинической практике), сестринское дело (квалификация медицинская сестра) и медико-диагностическое дело (квалификация фельдшер-лаборант). Дни открытых дверей для будущих абитуриентов медколледжа и их родителей пройдут 26 февраля, 26 марта, 30 апреля и 10 июня.