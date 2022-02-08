В Мозыре водитель «Мерседеса» врезался в дерево. 2 человека в больнице

7 февраля примерно около полуночи 29-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц» на улице Нефтестроителей со стороны ул. Мира в направлении Пролетарской, выехал на полосу встречного движения, после чего, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в дерево.В результате ДТП водитель иномарки, а также 27-летняя девушка-пассажир получили травмы и были госпитализированы.