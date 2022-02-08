Какие фильмы были популярны среди мозырян в прошлом году? И какие премьеры ожидают местных киноманов в 2022-м, рассказали в «Мозырькиновидеопрокате»

В «Мозырькиновидеопрокате» рассказали о самых кассовых картинах прошлого года и ожидаемых премьерах 2022-го. Так, в топ-3 самых кассовых фильмов прошлого года в кинотеатре «Мир» вошли триквел новой киносерии «Человек-паук» от Sony Pictures и Marvel – «Человек паук: нет пути домой», кинокомикс «Веном 2» и «Форсаж 9». Первые две премьеры посетили больше трех тысяч зрителей (каждую). А вот на «Форсаж 9» сходили всего 1480 мозырян. Дальше в «десятке» разместились «Босс Молокосос 2», «Мортал Комбат», «Последний богатырь. Корень зла», «Дюна», «Главный герой», «Черная вдова», «Вечные». В 2022-м в Мозыре ожидаются показы мультфильмов «Базз Лайтер» и «Человек-паук. Через Вселенные 2». Также на большие экраны выйдут «Тор: любовь и гром», «Аватар 2», «Аквамэн 2», «Неудержимые 4», «Флеш», «Быстрее пули». В кинотеатре «Мир» посещение зрителей продолжат организовывать с соблюдением антиковидных мер.