В Мозырском краеведческом музее прошла встреча воинов-интернационалистов с молодежью

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Накануне этой даты в Мозырском краеведческом музее прошла встреча мозырян, которые прошли Афган, с молодежью.

Уже более 30 лет прошло, как последний советский солдат покинул афганскую землю. 15 февраля вспоминают воинов-интернационалистов. Несмотря на то, что минули десятки лет, память о той войне жива, в воспоминаниях тех, кто там был, кто видел все ужасы войны, участвовал в боевых действиях. И этой памятью они делятся с молодежью. В тематический зал краеведческого музея пригласили подростков. Здесь расположена экспозиция, посвященная трагическим событиям в Афганистане. Форма, награды, личные вещи солдат, а сейчас и многочисленные фотосвидетельства. Накануне 33 –годовщины вывода войск вдова воина-афганца Владимира Сидоренко Светлана Сидоренко передала в дар музею фотоколлекцию мужа, которую он собирал всю свою жизнь.

В Афганистане с 1979 по 1989 годы проходили службу около 30 тысяч уроженцев Беларуси. 771 человек погиб, 12 мозырян вернулись домой в цинковых гробах. Для тех, кто прошел Афганистан, он остался с ними на всю жизнь. Это нарицательное название, объединяет многое: испепеляющее солнце, жестокость моджахедов, «груз -200» и боевое братство.

Войну в Афганистане сейчас оценивают по-разному. Но 15 февраля – это, прежде всего, день памяти воевавших людей, тех, кто достойно выполнил приказ. И многим из этих ребят на тот момент было всего по 18 лет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец. ТКМ