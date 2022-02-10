Ковид -19 пока не спешит отступать. Рост заболеваемости фиксируется уже четыре недели

Мозырщина приближается к достижению коллективного иммунитета, однако заболеваемость среди населения растет. По информации главного государственного врача района Сергея Кравченко, только за прошлую неделю количество заболевших СOVID-19 выросло в два раза. В целом, рост заболеваемости фиксируется уже четыре недели. Новый всплеск коронавируса, в большей степени коснулся трудоспособных мозырян. Работающие люди – это 65% заболевших. Заразный «омикрон» не только ставит антирекорды в общемировой статистике, но и вынудил белорусских врачей, в очередной раз, работать в напряженном режиме. Наибольшая нагрузка сегодня – на амбулаторно-поликлиническую службу. Работа мозырских, в том числе, осмотры на дому, организованы дополнительно в выходные дни. При этом не отменяется помощь плановым и экстренным пациентам. Наиболее быстрый способ взять вирус под контроль – вакцинация. Для коллективного иммунитета привить надо 60% населения. По данным на 7 февраля первым компонентом вакцины против коронавируса привиты 67 967 жителей Мозырского района, или 53%. Полный курс вакцинации прошли 66 507 человек или 52,2%. Среди участников прививочной кампании уже 452 подростка. Также вакцинированы 158 беременных. Всем категориям населения – вакцинированным и нет, здоровым и тем, кто болеет, — рекомендуют не забывать о защите органов дыхания, дистанцировании и минимальной, но такой важной гигиене.