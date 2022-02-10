Информация УП «Белтехосмотр» в Гомельской области. Совсем скоро в Мозыре начнут работу камеры, фиксирующие на дорогах авто без техосмотра

До сих пор «письма счастья» за отсутствие техосмотра приходили, только если авто попало на камеру за превышение скорости. Между УП «Белтехосмотр» с «Безопасными дорогами» заключен договор. Приблизительно в середине февраля, в крайнем случае, в конце февраля, уже будут установлены камеры, которые кроме превышения скорости будут фиксировать ТС, которые эксплуатируются без разрешения на участие в дорожном движении. Пока это будут камеры не стационарные, а так называемые «треноги», то есть мобильные, Они будут устанавливаться в разных местах. Как работает система? Движется транспортное средство, его регистрационный знак сверяется с базой данных АИС «Белтехосмотр» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения, в отношении собственника выносится соответствующее постановление. При этом, к ответственности привлекается как физическое так и юридическое лицо. Если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток, собственник ТС будет привлечен к административной ответственности только один раз. Сразу же выносится наказание – на первый раз предупреждение, в следующий раз в виде штрафа 0,5 базовой величины. Базовая величина с 01.01.2022 года установлена в размере 32 белорусских рублей.