Гомельская областная организация ОСВОД подвела итоги. Мероприятие прошло на базе Мозырской спасательной станции

На Мозырской спасательной станции собрались представители всех структурных подразделений Гомельской областной организации ОСВОД, чтобы подвести итоги. В прошлом году по сравнению с 2020 снизилось количество фактов гибели людей на воде, однако произошел рост числа утоплений несовершеннолетних. В 2021 году на Гомельщине утонуло 63 человека, из них 7 – это дети. Возраст большинства несовершеннолетних погибших 13-14 лет. Это наиболее уязвимая категория: переходный возраст, юношеский максимализм, небезопасные игры на воде. Спасатели постоянно уничтожают самодельные тарзанки и трамплины. На совещании было решено усилить профилактическую работу с подростками. Всего за прошлый год в области было предотвращено 1895 несчастных случаев на воде. То, что итоговое мероприятие проходит именно на мозырской спасательной станции не случайно. После переезда в новое здание здесь созданы все комфортные условия для работы. К слову, в одном из кабинетов нашлось место для экспозиции. У водолаза Андрея Емельяненко необычное хобби, он возглавляет поисковой отряд «РУБЕЖ». Члены отряда ищут артефакты времен Великой отечественной войны.

В музее и банки из-под консервов, которые входили в паек немецких солдат, подковы сапог, тюбики зубной пасты, лопаты вермахта, посуда советских солдат, части пулемета и самолета, люк танка, именные жетоны и много других интересных экземпляров. В год исторической памяти военная экспозиция поискового отряда «Рубеж», безусловно, станет для школьников и студентов, еще одним местом, которое стоит посетить, что бы прикоснуться к истории.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ