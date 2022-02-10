На Мозырской спасательной станции собрались представители всех структурных подразделений Гомельской областной организации ОСВОД, чтобы подвести итоги. В прошлом году по сравнению с 2020 снизилось количество фактов гибели людей на воде, однако произошел рост числа утоплений несовершеннолетних. В 2021 году на Гомельщине утонуло 63 человека, из них 7 – это дети. Возраст большинства несовершеннолетних погибших 13-14 лет. Это наиболее уязвимая категория: переходный возраст, юношеский максимализм, небезопасные игры на воде. Спасатели постоянно уничтожают самодельные тарзанки и трамплины. На совещании было решено усилить профилактическую работу с подростками. Всего за прошлый год в области было предотвращено 1895 несчастных случаев на воде. То, что итоговое мероприятие проходит именно на мозырской спасательной станции не случайно. После переезда в новое здание здесь созданы все комфортные условия для работы. К слову, в одном из кабинетов нашлось место для экспозиции. У водолаза Андрея Емельяненко необычное хобби, он возглавляет поисковой отряд «РУБЕЖ». Члены отряда ищут артефакты времен Великой отечественной войны.
В музее и банки из-под консервов, которые входили в паек немецких солдат, подковы сапог, тюбики зубной пасты, лопаты вермахта, посуда советских солдат, части пулемета и самолета, люк танка, именные жетоны и много других интересных экземпляров. В год исторической памяти военная экспозиция поискового отряда «Рубеж», безусловно, станет для школьников и студентов, еще одним местом, которое стоит посетить, что бы прикоснуться к истории.
Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Гомельская областная организация ОСВОД подвела итоги. Мероприятие прошло на базе Мозырской спасательной станции
На Мозырской спасательной станции собрались представители всех структурных подразделений Гомельской областной организации ОСВОД, чтобы подвести итоги. В прошлом году по сравнению с 2020 снизилось количество фактов гибели людей на воде, однако произошел рост числа утоплений несовершеннолетних. В 2021 году на Гомельщине утонуло 63 человека, из них 7 – это дети. Возраст большинства несовершеннолетних погибших 13-14 лет. Это наиболее уязвимая категория: переходный возраст, юношеский максимализм, небезопасные игры на воде. Спасатели постоянно уничтожают самодельные тарзанки и трамплины. На совещании было решено усилить профилактическую работу с подростками. Всего за прошлый год в области было предотвращено 1895 несчастных случаев на воде. То, что итоговое мероприятие проходит именно на мозырской спасательной станции не случайно. После переезда в новое здание здесь созданы все комфортные условия для работы. К слову, в одном из кабинетов нашлось место для экспозиции. У водолаза Андрея Емельяненко необычное хобби, он возглавляет поисковой отряд «РУБЕЖ». Члены отряда ищут артефакты времен Великой отечественной войны.