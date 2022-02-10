Благодаря видеокамерам в Гомельской области раскрыли 515 преступлений в 2021 году

В Гомельской области в 2021 году удалось раскрыть 515 преступлений с помощью камер видеонаблюдения. Такую цифру озвучили на пресс-конференции начальника УВД Гомельского облисполкома Александра Шастайло. В январе этого года системы видеонаблюдения уже помогли раскрыть 48 преступлений. Как было отмечено, под прицелы видеокамер попадают не только кражи, грабежи, другие преступления, но и административные правонарушения со стороны водителей. Так, в Гомеле под пристальным контролем городской системы видеонаблюдения ул. Советская. И практически каждый день ТАМ выявляют более 30 административных правонарушений. Чаще всего автолюбители проезжают на запрещающий сигнал светофора, не пропускают пешеходов. За эти и другие нарушения водителей привлекают к административной ответственности.