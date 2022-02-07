В Мозыре на пожаре работники МЧС спасли женщину

4 февраля в 19:24 спасателям поступило сообщение – из квартиры по улице Студенческой идёт чёрный дым. При проведении разведки работники МЧС в коридоре на полу обнаружили хозяйку квартиры, 1963 года рождения. Женщину вынесли на улицу. После осмотра медиками с диагнозом «отравление продуктами горения» она была госпитализирована в городскую больницу. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огонь повредил имущество в комнате, закоптил стены и потолок во всей квартире. Причина возгорания устанавливается. Одна из версий – неосторожное обращение с огнем при курении.