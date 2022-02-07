Около ста граждан пытались пересечь границу по недействительным документам в октябре-декабре минувшего года. Самое распространенное нарушение – отсутствие визы или истечение срока ее действия.

В октябре-декабре прошлого года около ста граждан пытались пересечь границе по недействительным документам, сообщает пресс-служба Мозырского погранотряда. Одна из самых распространенных категорий нарушений – отсутствие визы или истечение ее срока действия. Всего выявлено 37 подобных случаев. По-прежнему встречаются случаи выявления на границе поврежденных документов. Паспорта, в которых были порваны или изрисованы страницы, размыты печати и фото предъявил 31 гражданин. Пограничники напомнили, что замены документов требует смена фамилии и окончание срока действия паспорта. Пересекать границу нельзя при наличии только ID-карты (это внутренний паспорт). За вышеперечисленные нарушения режима границы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин.