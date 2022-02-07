Подведены итоги открытой олимпиады по программированию «Когнитивные технологии». У школьников Мозыря сразу три диплома первой и третьей степени

Подведены итоги открытой олимпиады по программированию «Когнитивные технологии». Соревнования проводились техническими университетами Москвы. В итоге у школьников Мозыря сразу три диплома первой и третьей степени.

В финале открытой олимпиады школьников «Когнитивные технологии», КоТех‑2022приняли участие 703 школьника из России и ближнего зарубежья. Соревнования проводились в два этапа — отборочный и заключительный туры. Отборочный тур был организован в формате заочного виртуального соревнования. В нем приняли участие больше 2 000 школьников из России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Заключительный тур был организован в формате очно-распределённого соревнования на 41 площадке в 39 городах. В Беларуси площадки были организованы в Витебске, Бресте, Мозыре, Гомеле, Могилеве, Ивье, Минске. Участникам предлагались девять задач — за четыре часа школьники должны были спроектировать алгоритмы и реализовать их в виде программ. Проверка решений проводилась автоматической системой под управлением жюри олимпиады в Москве. По итогам заключительного тура 172 участника были награждены дипломами соревнования: 55 — дипломами I степени, 27 — дипломами II степени, 90 — дипломами III степени. Дипломы I степени завоевали Тимофей Булавко и Станислав Полынь. Диплом III степени у Григория Кошмана. Для 11-классников победа в олимпиаде «Когнитивные технологии» даёт преимущества при поступлении в некоторые российские вузы, которые готовы принять победителей без вступительных испытаний. Напомним, тренирует ребят педагог дополнительного образования Алексей Борунов.