Госстандарт назвал лучшие товары в Беларуси в 2021 году. В списке производителей, конечно, есть и предприятия Мозырщины.

Лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2021 года признаны 260 товаров, выпускаемых 148 организациями. В номинации «Продовольственные товары» в числе лауреатов — десерт творожный пастеризованный «НА УРА!» производства Мозырских молочных продуктов. В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» звание лучшей осталось за гранулированной солью от ОАО «Мозырьсоль». Лучшей «Продукцией производственно-технического назначения» стали топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2 и бензин неэтилированный АИ-98-К5-Евро Мозырского НПЗ. У полесского нефтегиганта также награда «Лучший в отрасли». Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в конкретной номинации конкурса. В Гомельской области ОАО «Мозырьсоль» и Мозырский НПЗ. Диплома «Стабильное качество» удостоены организации, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Здесь награда у Мозырских молочных продуктов и ОАО «Беларускабель». Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.