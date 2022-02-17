В Гомельской области выросло число аварий с участием автомобилей такси

В 2021 году в Гомельской области с участием автомобилей такси зафиксировано 78 ДТП — это на 18 больше, чем в 2020-м. В управлении ГАИ подчеркивают, что вопрос работы такси актуален и для региона, и для всей страны. Всего в Гомельской области в минувшем году с участием автомобилей службы такси произошло 78 аварий, в которых погибли 2 человека и еще 64 получили травмы различной степени тяжести. Эти цифры выше, чем годом ранее, когда случилось 60 ДТП с одним погибшим и 58 пострадавшими. Не редко инспекторы ДПС выявляют водителей такси в состоянии опьянения. Еще одно серьезное нарушение — пассажиров перевозят таксисты, которые не имеют достаточного опыта вождения. Сейчас в госавтоинспекции анализируют внесенные предложения по совершенствованию ситуации.