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Рубрика: Новости

Детская вечеринка ко Дню защитника Отечества пройдет в торговом центре «Бобровский» 19 февраля

17 февраля 2022, 18:16

День защитника Отечества юные мозыряне смогут начать отмечать уже в субботу, 19 февраля. Торговый центр «Бобровский» приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на вечеринку в стиле милитари. Поздравлять с наступающим праздником маленьких и взрослых мужчин будут ярко, шумно и весело. За настроение гостей отвечает команда профессиональных аниматоров. Детей ждут танцы, конкурсы, челленджи и настоящий военный раскрас. Тематические костюмы приветствуются. Вход для всех бесплатный. Начало в 12.00.

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