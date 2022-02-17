Мозырская госавтоинспекция устанавливает свидетелей двух дорожных происшествий. 14 января 2022 года в период времени с 07 часов 55 минут до 08 часов 05 минут, житель д. Слобода, Мозырского района, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», двигаясь по улице Ленина, в деревне Слобода, Мозырского района, со стороны улицы Первомайской, в направлении улицы Гагарина, в пути следования совершил наезд на лежащего у правого края проезжей части пешехода мужчину, 1966 г.р., после чего, с места происшествия скрылся и был обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту своего жительства. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, с которыми он был доставлен в УЗ «Мозырская городская больница».

23.01.2022 года около 00 часов 50 минут водитель 1998 года рождения управляя автомобилем «Форд Гелакси» по ул. Ленинской, в направлении пл. Ленина, в районе д.15 не справился с управлением и выехал на тротуар справа по ходу движения автомобиля, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП водителю и пассажиру данного автомобиля были причинены телесные повреждения, с которыми они были доставлен в УЗ «Мозырская городская больница». Свидетелей и очевидцев данного происшествия, обладающих какой-либо значимой информацией, а также лиц, у которых имеются файлы видеозаписи с видеорегистраторов, запечатливших момент произошедшего ДТП, просим обратиться в Мозырский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь, либо по телефону:102. (Следователь С.Г.Шашков)