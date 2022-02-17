От общего числа погибших на пожарах половину составляют люди старше 60 лет. МЧС разработало новую информационную кампанию «Безопасная старость»

От общего числа погибших на пожарах половину составляют люди старше 60 лет. Чтобы обратить внимание на проблему и напомнить о необходимости контролировать пожарную безопасность, Министерством по чрезвычайным ситуациям разработана новая информационная кампания «Безопасная старость».

От общего числа погибших на пожарах половину составляют люди старше 60 лет. К сожалению, в силу возрастных и физических особенностей риск оказаться в центре огненной стихии у них гораздо выше, чем у представителей других категорий. Причины пожаров в домах пенсионеров банальны: неосторожное обращение с огнем, эксплуатация неисправных электроприборов или печного отопления, оставленная без присмотра пища на плите. Потеря бдительности, снижение остроты зрения, слуха, проблемы с памятью – факторы, которые могут сыграть фатальную роль. Самостоятельно починить печь, электропроводку или установить пожарный извещатель не под силу пожилому человеку. Чтобы обратить внимание на проблему и напомнить о необходимости контролировать пожарную безопасность, Министерством по чрезвычайным ситуациям разработана новая информационная кампания «Безопасная старость».

Для привлечения внимания к кампании МЧС на улицах города появились яркие билборды, а в эфире телеканалов – видеоролики. Тематическую аудиорекламу можно также услышать в эфире радиостанций. Таким образом, спасатели постараются достучаться до каждого, кто еще не задумался о важности внимания к созданию безопасных условий проживания для престарелых родственников. Не оставайтесь в стороне – присоединяйтесь к кампании и обеспечьте безопасную и счастливую старость своим близким.