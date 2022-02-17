Итоги работы за 2021 год подвели в отделе внутренних дел Мозырского райисполкома

В Мозырском районе за 2021 года снизилось количество краж, разбоев и грабежей. Но выросло количество преступлений, связанных с наркотиками. Итоги работы подвели в отделе внутренних дел Мозырского райисполкома.

Говоря о состоянии преступности в регионе по итогам 2021 года, можно отметить снижение общего числа зарегистрированных уголовно наказуемых деяний. Как сообщают в отделе внутренних дел Мозырского райисполкома, по линии уголовного розыска зарегистрировано 736 преступлений. Что на 41 меньше, чем в 2020-м. Отмечен в прошлом году рост тяжких и особо тяжких преступлений. Уменьшилось количество совершенных краж – 455 против 512-ти. Если говорить о «подвидах», больше всего хищений путем краж произошло из квартир. А вот дачи и гаражи начали вскрывать меньше. Меньше зарегистрировано в 2021-м по Мозырскому району хулиганств и грабежей. Не было зафиксировано ни одного разбоя. Вместе с тем, на 75% возросло количество совершенных мошенничеств. Больше стало угонов и преступлений, связанных с наркотиками. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями за прошедший год выявили 28 экономических преступлений. Это почти на 32% меньше, чем за предыдущий отчетный период. Их них 1 -взяточничество и 2 – хищения путем злоупотребления служебным положением.