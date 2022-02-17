На трассах Гомельской области в ближайшее время заработают датчики средней скорости

Датчики средней скорости скоро появятся на дорогах страны. Инновация призвана повысить безопасность дорожного движения. Датчики средней скорости – это приборы, которые фиксируют нарушение скоростного режима водителем на определенном отрезке пути, вычисляя отношение пройденного расстояния ко времени, за которое машина проехала обозначенный участок.

На Гомельщине приборы установят на участках трасс М-8 и М-10. Первая ведет от границы с Россией, через Витебск и Гомель до украинской границы. Вторая – от Кобрина, также через Гомель до рубежа с РФ. Установят датчики на участках с устойчивым уровнем аварийности. Там, где были ДТП со смертельным исходом. Приборы будут фиксировать среднюю скорость на двухкилометровых отрезках пути. Заработают они на М-8 в конце февраля – начале марта. На М-10 чуть позже. Их обозначат соответствующими дорожными знаками. Нарушители скорости получат соответствующие «письма счастья».