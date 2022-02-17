Ей 16, ему 14. И речь вовсе не о первой любви. В отношении двух подростков-закладчиков возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Об очередной криминальной истории, и ее логичном заключении – наш следующий сюжет.

Она – 16-летняя учащаяся Мозырского профессионального лицея. Он – 14-летний девятиклассник Калинковичской школы. Но их общая история – не о первой любви. Романтику юношеских отношений парочка поменяла на наркотический кайф. В тандеме молодые люди делали закладки по территории региона. Специализировались на бесконтактной реализации психотропов.

Пока продолжается следствие, ровесников задержанных пригласили на профилактическое мероприятие в Мозырский РОВД. Негативная тенденция последнего времени: все чаще несовершеннолетних вербуют в наркокурьеры. Подростков заманивают в наркосеть обещаниями непыльной работы и хороших гонораров. Самое обманчивое утверждение организаторов наркобизнеса – «у вас не будет проблем с законом». Только вот за решеткой юные наркодилеры оказываются самыми первыми из всей рабочей цепочки. И это – повод задуматься над своим настоящим и будущим.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ