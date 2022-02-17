250 жителей района уже получили паспорт нового поколения

Новая веха в концепции выдачи документов, удостоверяющих личность, наступила 1 сентября 2021 года. Биометрические документы стали выдавать по всей стране, в том числе, в отделе по гражданству и миграции Мозырского РОВД. Рассказываем, сколько жителей района уже получили паспорт нового поколения.

ID-карты продолжают приходить на смену привычному документу в темно-синей обложке. Большие изменения в паспортной системе страны начались 1 сентября прошлого года. И сегодня обладателями документов нового образца уже стали больше 250-ти жителей Мозырского района.

Процедура подачи заявления на документы нового образца –

максимально простая. Никаких бюрократических проволочек и очередей. При себе – только старый паспорт. На месте сделают фото. Сразу и отпечатки пальцев, и цифровая подпись. ID-карта стоит полторы базовые величины, биометрический паспорт – две.

Кстати, новый документ – один из самых защищенных. При краже такого паспорта злоумышленник не сможет им воспользоваться: встроенный чип хранит даже данные о пропорциях лица владельца.