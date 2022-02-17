Мозырский НПЗ признан лучшей организацией района по охране труда

Список достижений полесского нефтегиганта пополнился значимой наградой. Мозырский нефтеперерабатывающий завод признан «Лучшей организацией Мозырского района по охране труда в 2021 году». Итоги ежегодного конкурса на днях подвел районный исполнительный комитет. Градообразующее предприятие одержало победу среди организаций промышленности и транспорта. Смотр-конкурс проводился по семи номинациям. Напомним, охрана труда – понятие довольно объемное. Оно отражено не только в коллективном договоре, но и в других, в том числе нормативных документах. Именно от охраны труда, вернее от соблюдения необходимого перечня инструкций, зависит и производственный травматизм, и выдача спецодежды, и нормирование рабочего дня. Вопросам охраны труда внимание уделяется на самых разных уровнях. На Мозырском НПЗ многое делается для улучшения условий и усиления безопасности рабочего процесса. В ближайшее время завод будет представлять Мозырский район на областном уровне. И, в случае победы, получит возможность побороться за звание лучшей организации по охране труда на республиканском этапе смотра-конкурса.