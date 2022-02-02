В Гомельской области образовано 977 участков для голосования на референдуме, из них 73 на территории Мозырского района

В соответствии с календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума в регионе создано 26 территориальных комиссий: областная, 21 районная и четыре районных в Гомеле. Кроме того, в области образовано 977 участков для голосования на референдуме, из них 73 на территории Мозырского района. С момента образования участков по 3 февраля включительно проходит выдвижение представителей в составы участковых комиссий. Основной день голосования на референдуме назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Конституцию можно и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.