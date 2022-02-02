На Мозырщине, как и по всей стране, увеличивается заболеваемость ОРИ и COVID-19, в том числе омикрон-штаммом. При этом, по информации областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, рост более интенсивный, чем в предыдущую волну коронавируса. Среди заболевших преобладает взрослое население, но нагрузка возросла и на педиатрическую службу. По прогнозам, уровень заболеваемости будет расти еще две-три недели. В настоящее время на усиленный режим перешли мозырские поликлиники. Прием в будние дни осуществляется с с 8.00 до 20.00. В связи с увеличением числа заболевших, руководством Мозырской центральной поликлиники принято решение принимать в субботу до 18.00 и в воскресенье до 15.00. Горожан при этом призывают грамотно планировать время и не создавать очередей утром. Напомним, прием пациентов Мозырской центральной городской поликлиники разделен на два учреждения: непосредственно в поликлинике продолжат оказывать плановую помощь пациентам вне обострения заболевания, экстренную травматолого-хирургическую помощь. Так называемых «острых» больных ждут в межрайонном противотуберкулезном диспансере. Раздельно проводят прием «плановых» и «острых» пациентов и в поликлинике №2. В городской больнице также идет работа со всеми, кому нужна помощь. Сейчас для лечения больных с COVID-19 перепрофилировано 138 коек. Поликлинический прием ведется до последнего пациента. Нагрузка на врачей колоссальная. Помочь медработникам и, в первую очередь, себе можно, продолжая соблюдать антиковидные правила: держать дистанцию, избегать массовых мероприятий, носить маски и обрабатывать руки. Надежный вариант защитить себя и близких от коварных последствий COVID – вакцинация. В области свыше 60% населения привиты первым компонентом, а также однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Две дозы препарата получили более 50% жителей региона.