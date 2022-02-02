ГАИ проводит профилактическое мероприятие под условным названием «Дорога не место для самоутверждения»

На территории Мозырского, Ельского и Наровлянского района до 7 февраля включительно будет проводиться профилактическое мероприятие под условным названием «Дорога не место для самоутверждения». Проведение профакции вызвано сложной дорожной обстановкой. За первый месяц этого года на территории Мозырского района произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, которые попали в сводки ГАИ. 2 человека погибли:19-летний парень-водитель, и 61-летняя женщина – пешеход. В результате дорожных инцидентов ранено было 5 человек. В целом, на территории района, да и всей Гомельской территории области, прослеживается значительное ухудшение ситуации с дорожно-транспортным травматизмом. Основные причины – нарушение правил обгона или выезда па полосу встречного движения, нарушение скоростных режимов, не предоставление преимущества пешеходам.

Дорога не место для самоутверждения, тем более сейчас, когда погодные условия весьма сложные. Осадки в виде снега и мокрого снега, гололед, слабая видимость. Всем участникам дорожного движения нужно быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать ПДД. Также ГАИ обращается с просьбой: если Вы стали очевидцем того, как пешеходы нарушают Правила дорожного движения: в темное время суток вдоль дороги движутся без световозвращающих элементов, вблизи или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, или имеются сведения о фактах управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – сообщите об этом в милицию по телефону 102! Своим звонком Вы можете предотвратить беду на дороге.