Министерство информации объявило конкурс на лучший символ Года исторической памяти. Подать заявку можно до 24 февраля

Конкурс на лучший символ (логотип) «Год исторической памяти» проводится с целью определить лучший стилизованный образ, который отражает концепцию проведения Года исторической памяти. Участие в конкурсе могут принять граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси. Для участия в Конкурсе нужно представить заявку, саму конкурсную работу и краткую пояснительную записку в свободной форме с ее описанием. Подробные характеристики изображений, которые могут участвовать в конкурсе, приводятся на сайте министерства. Подать материалы для участия можно не позднее 24 февраля 2022-го на электронную почту [email protected] с пометкой «На Конкурс на лучший символ (логотип) Года исторической памяти».