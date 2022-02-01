В Гомеле чествовали победителей смотра по наведению порядка на территории области. Мозырский район – в числе победителей

В Гомеле подвели итоги смотра по наведению порядка на территории области в 2021 году. По итогам смотра первого места удостоен Лельчицкий район. Лучшим по наведению порядка среди районов Гомеля назван Центральный район. Второе место присуждено Жлобинскому району, третье – Мозырскому району. Наряду с лидерами отметили значительную работу Калинковичского, Житковичского, Светлогорского и Чечерского районов. За активную работу по благоустройству населенных пунктов вручили и персональные награды. Почетными грамотами облисполкома и областного Совета депутатов наградили представителей отделов ЖКХ, архитектуры и строительства, землеустройства райисполкомов, инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, центров гигиены и эпидемиологии, предприятий ЖКХ. Среди которых Мозырский коммунальник, Мозырская межрайонная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, управление землеустройства Мозырского райисполкома и другие.