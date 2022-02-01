Объявлен новый набор в Международную школу KIBERone для нового IT-поколения

С начала учебного года в Мозыре функционирует Международная школа KIBERone для нового IT-поколения от 6 до 14 лет. Здесь готовят будущих программистов, параллельно развивают образное мышление. Сейчас объявлен новый набор. Первый пробный урок бесплатно.

Нужны ли современным детям азы программирования – вопрос риторический. Конечно, нужны. У поколения Альфа, а это те, кто рожден после 2010 года, можно сказать, весьма близкие и непростые отношения с гаджетами. а выражение – залип в телефоне – вызывает у родителей настороженность. Вместо неоднозначных роликов в Тик Ток, научиться компьютерной грамотности. В Международной школе KIBERone для нового IT-поколения пустое времяпрепровождение трансформируют в полезное хобби. Причем, информация подается в такой форме и процесс обучения построен таким образом, чтобы это было увлекательно для ребят от 6 до 14 лет. KIBERone – это школа IT-грамотности и интернет-этики. Здесь обучают созданию сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, веб-дизайну, этичному блокингу и хакингу, СММ, кибербезопасности, интернет-продвижению, основам мультипликации, а параллельно идет изучение английского языка. Такие школы функционируют в 25 странах и являются учебным заведением, квалифицированным корпорацией Майкрософт.

К каждому ученику, а здесь их называют резидентами, свой особенный подход, который позволяет раскрыть потенциал. Школьные учителя и родители видят результат этой деятельности, он положительно отражается и на оценках, и на поведении ребенка.

А еще в этой школе учат финансовой грамотности. Ребята зарабатывают кибероны, а после их обменивают на киберприятности и уже такой обмен прошел. Резиденты свои первые кибероны потратили на кружки, майки, флешки, коврики для мышки. Сейчас в Международную школу KIBERone для нового IT-поколения объявлен новый набор. Записаться на бесплатный пробный урок можно по телефонам: 8-033-311-16-80, 8-029-733-24-86.