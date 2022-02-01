В Мозырском районе прошло специальное комплексное мероприятие «Подросток», направленное на профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. За прошлый 2021 год в Мозырском районе подростки совершили 35 преступлений. Это кражи, хулиганства, факты распространения наркотиков. А количество правонарушений – в разы больше. Одно из самых распространенных – распитие спиртных напитков и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Специальное комплексное мероприятие «Подросток», которое проводилось с 28 по 31 января, призвано стабилизировать криминогенную обстановку в подростковой среде. Особую тревогу вызывает значительный рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сейчас в производстве Мозырского РОСК находятся 4 уголовных дела, в которых фигурируют несовершеннолетние. Подростки были курьерами интернет-магазинов по продаже психотропов. Это статья 328 часть 4 Уголовного Кодекса, санкции от 10 до 20 лет лишения свободы. Не так давно в Мозырском РОВД прошел показательный арест 17-летнего закладчика. На мероприятие пригласили несовершеннолетних, чтобы не повадно было.

Наркотики, алкоголь. Самой младшей задержанной в наркотическом опьянении всего 13, в алкогольном – мальчик 10 лет попал с отравлением в больницу. Также в подростковой среде популярны электронные сигареты – вейпы. В инспекции по делам несовершеннолетних предупреждают, за вредные привычки детей к административной ответственности будут привлечены взрослые

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ