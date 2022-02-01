Болеющие работники могут три дня оставаться дома без больничного

Наниматель вправе освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности. Это предусмотрено дополнениями в пункт 14 указа №143 «О поддержке экономики», регулирующий трудовые отношения, которые действуют с 8 января 2021 года. Освобождение работников от труда на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники. Тем более, что при легких формах острых респираторных вирусных инфекций иногда достаточно одного-трех дней, чтобы полечиться, не посещая поликлиники. Эта норма будет востребована работниками, которые понимают, что болезненное состояние, скорее всего, не потребует долгого лечения, и найдут поддержку у своего нанимателя. Нанимателей просят поддержать систему. Указом предусмотрено, что сохранение среднего заработка за период освобождения от работы может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным правовым актом организации, за исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.