Удельный вес товаров отечественного производства в розничном обороте Гомельской области в 2021 году составила 63,7%

В области – более 17 тыс. торговых объектов. Малые населенные пункты обслуживаются автомагазинами. Плюс доступны практически любые товары через службы доставки. Основу потребительского рынка традиционно составляют товары отечественных производителей в процентном отношении их 63,7%. Среднереспубликанский показатель – 59,2%. Доля белорусского продовольствия – 77,7%, непродовольственных товаров – 46,4%. С 1 января этого года для защиты национальных интересов введено продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, недружественных в отношении нашей страны. По большинству товаров потребительский рынок не почувствует введенных ограничений. По другим товарам, например, по фруктам, орехам, торговые сети и импортеры активно ищут новых поставщиков, и уже есть результат. Вопросы и ассортимента товаров, и цен на них всегда в центре внимания и органов власти, и населения.