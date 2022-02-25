В аварии под Мозырем погиб пассажир «Фольксвагена»

24 февраля под Мозырем около 8 часов вечера произошло ДТП. 38-летний водитель «Фольксвагена» двигался по автодороге «Балажевичи-Осовец-Сколодин». По предварительной информации, на закруглении дороги мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодные условия, он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм 34-летний пассажир скончался на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирован. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость движения, учитывать состояние проезжей части и видимость, избегать ненужных маневров. Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты.