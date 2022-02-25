Наведение порядка на земле и безопасность труда в сельхозорганизациях обсудили на заседании Мозырского райисполкома

Наведение порядка на земле – тема актуальная не только для коммунальных служб, но и для предприятий, организаций, жителей района. По итогам работы в этой сфере за 2021 год Мозырский район стал третьим в Гомельской области. Отдельно облисполкомом отмечена работа Мозырского райжилкомхоза, Мозырской межрайонной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, управления землеустройства Мозырского райисполкома. На расширенном заседании райисполкома о выполненных в прошедшем году заданиях подробно рассказал начальник управления землеустройства Максим Киселев.

За 2021-й год в Мозырском районе снесено 12 пустующих и ветхих домов. Тем самым, освободилось 2,5 гектара земель, позже вовлеченных в хозоборот. Мероприятия по благоустройству затронули сельские населенные пункты и сельскохозяйственные предприятия. В надлежащем состоянии требуется поддерживать территории и объекты вдоль автомобильных и железных дорог, зон отдыха на водных объектах, особо охраняемых территорий, лесной фонд. Ложка дегтя в бочке меда – несанкционированные стихийные свалки отходов и другие нарушения со стороны как предприятий, так и населения.

Второй вопрос в повестке дня – состояние охраны труда в сельхозорганизациях Мозырского и Наровлянского районов. За прошлый год в этой сфере отмечено 4 несчастных случая на производстве. В том числе, один с тяжелыми последствиями и 1 – со смертельным исходом. В регионе продолжается систематическая работа по организации охраны труда, обеспечению транспортной и пожарной безопасности.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ