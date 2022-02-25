Чем живет Ельск 25 февраля 2022 года?

На неделе резко возник спрос на достоверную информацию. В социальных сетях и Телеграм-каналах распространяются фейки о ситуации в белорусском приграничье. Небольшой Ельск днем в пятницу встречает все тем же неспешным ритмом жизни, как и Наровля накануне. А еще – чистыми улицами. Невооруженным взглядом видно, райцентр активно готовится к весне, теплой погоде и долгим прогулкам. По городским дорогам в пятницу днем ездят машины такси, много легковых автомобилей. На местной автозаправке очередей тоже не видно, топливо в наличии всех видов. Вопреки тем, кто с такой тщательностью постит фейки в сети интернет, жизнь в приграничном Ельске идет своим чередом.