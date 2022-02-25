«Госэнергогазнадзор» напоминает – ваша безопасность находится в ваших руках. Берегите себя и ваших родных!

Энергетический и газовый надзор – одна из главных задач Мозырского межрайонного отделения филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области. Работу специалисты организации проводят не только в отношении электроустановок юридических и физических лиц, но и в жилищном фонде, а также с индивидуальными предпринимателями. На кону – обеспечение безопасности жизни и здоровья людей. Персоналом проводятся различные мероприятия по предотвращению и снижению электротравм. Еще одна цель – повышение уровня электробезопасности среди населения и работников предприятий Мозыря и района. Много внимания уделяется детям.

Демонстрация социальных видеороликов на рекламных видеоэкранах, беседы в учреждениях образования, здравоохранения. Персонал «Госэнергогазнадзора» участвует в подготовке статей по электробезопасности для газеты и журналов, проводятся на радио и телевидения.

«Госэнергонадзор» напоминает, в первую очередь ваша безопасность находится в ваших руках. Берегите себя и ваших родных!