С 12 февраля ГАИ Гомельской области проводит профилактическое мероприятие «Скорость»

В 2021 году нарушение скоростного режима стало одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий, последствия которых нередко вели к гибели людей. Актуальность этой проблемы, к сожалению, остается. В 2022 году в январе по вышесказанной причине произошло уже 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 – получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на то, что на улице зима и в январе сохранялись нестабильные дорожные условия, к административной ответственности за превышение скорости привлечено более 600 водителей, сообщает УВД Гомельской области. С целью профилактики происшествий, а также стабилизации дорожно-транспортной обстановки на территории области, сотрудники ГАИ Гомельщины с 12 по 20 февраля проведут профилактическое мероприятие «СКОРОСТЬ», в рамках которого отработают аварийно-опасные участки дорог и уделят особое внимание автодорогам республиканского значения. В работе стражи дорог будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за дорожным движением, а также будут снаряжены приборами фото и видеофиксации! Госавтоинспекция призывает соблюдать безопасный скоростной режим, при этом помнить, что даже та скорость, которая разрешена ПДД на определенном участке дороги, не всегда может быть безопасной, например, во время дождя или снега.