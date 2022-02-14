Диалоговая площадка на предприятии «Мозырские молочные продукты»

Участие в диалоговой площадке, посвященной обсуждению предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, на предприятии «Мозырские молочные продукты» в качестве экспертов приняли председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Игорь Аслюк и председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Прежде, чем перейти к теме встречи, директор ОАО «Мозырские молочные продукты» Елена Косуха рассказала о том, как работало предприятие в прошедшем году: о рынках сбыта, перевооружении и модернизации, новых видах продукции и планах на перспективу.

Председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Игорь Аслюк проанализировал сложившуюся обстановку на рынках сбыта молочных продуктов и развитие промышленности региона в целом. Глава района Елена Павлечко рассказала собравшимся о том, как будет развиваться город в ближайшей перспективе. А так же пообещала поддержать предприятие в вопросах сохранения и расширения сырьевой базы. В канун предстоящего Республиканского референдума, гости поделился своим мнением по предлагаемым изменениям в Основной закон страны. Всех собравшихся призвали принять участие в политическом событии. Напомним, Республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики. Беларусь назначен на 27 февраля.