Патриотическая акция «Два государства – один народ, одна история»

В том, что военная техника не подводит, убедились участники большого мероприятия в деревне Бовгорка Ельского района. В рамках учения «Союзная решимость-2022» здесь провели патриотическую акцию «Два государства – один народ, одна история». Главные и самые важные гости – подрастающее поколение.

Приветствовали школьников показательным выступлением. Свое мастерство рукопашного боя и в стрельбе показали современные профессиональные военные: бойцы, которые нынешней зимой находятся в юго-восточном регионе в рамках совместного оперативного учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации. После чего действие переместилось на большую выставочную площадку.

Если для школьников экскурсию в Бовгорку организовали централизованно, то многие добрались сюда своим ходом. Мозырянин Сергей, к примеру, с удовольствием показывает сыну технику, на которой когда-то сам проходил срочную службу.

Юную Валерию от одного выставочного экспоната к другому проводит папа. Для десятилетней школьницы мероприятия практически – шаг к мечте. Девочка планирует обязательно отслужить в армии, а потом работать в милиции.

Селфи на бронетехнике – обязательная часть программы. Мальчишкам и девчонкам дают возможность осмотреть военные машины изнутри. Еще больше удовольствия приносит катание на снегоболотоходе и квадроциклах.

Будущие военнослужащие в Бовгорке успели сдать мини-экзамен: в конкурсной программе чистило дуло самоходной гаубицы и метали на точность приземления учебные гранаты. Победители и призеры обязательно получали подарки. После драйва и эмоционального заряда – обязательный обед: вкусная солдатская каша и горячий чай с печеньем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ