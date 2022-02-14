Более 20 жителей Гомельской области пытались купить айфоны через Instagram и потеряли деньги

Участились случаи обмана белорусов при покупке телефонов известного бренда. Только в Гомельской области с ноября прошлого года зарегистрировано более 20 заявлений от обманутых покупателей, по всей стране свыше 50 обращений в правоохранительные органы. Все пострадавшие обращались за покупкой в Instagram-магазины с созвучными бренду названиями, например apple.belarus2020. «Позиционируют они себя как продавцы новых и б/у аппаратов. Цены на некоторые модели почти в два раза ниже. Обещают, что если товар не понравится, можно его вернуть и получить обратно деньги», — рассказали в УВД. Среди основных требований магазина — полная предоплата. После этого товар обещают выслать покупателю. Можно выбрать способ бесплатной доставки. Все это сообщается в переписке, позвонить невозможно. Особо недоверчивым и подозрительным сбрасывают реальный сертификат индивидуального предпринимателя, который продает телефоны. «Вот только сам ИП об этом узнает позже, когда разгневанные покупатели с помощью соцсетей находят его координаты. Но он к этому непричастен, а фотографией его свидетельства пользуются мошенники», — уточнили в отделении информации и общественных связей. В сети к мошенникам попались и два мозырянина. 27-летний торговый агент из Мозыря в декабре заказал телефон за Br2286. 17-летний мозырский школьник потерял Br1270.