Длинные выходные в марте

В ближайшей перспективе белорусы могут рассчитывать на длинные выходные. Появится возможность хорошо отдохнуть в марте. По информации Минтруда, в марте текущего года выпадает четыре выходных дня. С учетом переноса рабочих дней днями отдыха будут 5, 6, 7 и 8 марта. Белорусы могут отдыхать с субботы (05.03.2022) по вторник (08.03.2022). Запланированный перенос – с понедельника 7 марта на субботу 12-го. Суббота будет рабочим днем. При этом в документе указано, что предприятиям и организациям разрешено переносить рабочие дни по-своему, если это необходимо, учитывая специфику работы. Кстати, в этом году март – не единственный месяц, который порадует длинными выходными. В мае также запланирован перенос, и в итоге получится отдыхать три дня – 1, 2, 3 мая.