День всех влюбленных. Мозыряне об окрыляющем, прекрасном чувстве

14 февраля в мире отмечают День всех влюбленных. Главному сердечному празднику уже более полутора тысяч лет, а в его основе лежат красивые легенды. Ежегодно в этот день влюбленные обмениваются подарками, признаются в любви и призывают всех сообщать о своих чувствах друг другу как можно чаще. Ленты соцсетей пестрят мягкими игрушками, шарами в виде сердечек и, конечно, красивыми букетами цветов. Мозыряне, в этом году, праздновать День влюбленных начали еще в воскресенье. В торговом центре «Катапульта» прошло тематическое мероприятие: живая музыка, авторские песни о любви, конкурсы и мини-сюрпризы для каждого гостя. Создавали настроение взрослым и совсем маленьким, много говорили об окрыляющем, прекрасном чувстве.